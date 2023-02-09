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Рианчо заявил, что ла лиге не хватает российских футболистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что ла лиге не хватает российских игроков.

«Карпин и Мостовой — игроки одного уровня. Они оба добились выдающихся результатов как футболисты. В Испании их уважают в равной степени. Я точно не смогу сказать, кто из них круче. В те времена в испанский футбол пришло много российских игроков. Все они преимущественно прибыли на север страны. Попов, Радченко, Файзуллин, Бесчастных, Шустиков — все они играли за мой родной клуб «Расинг Сантандер». Они провели фантастические сезоны за этот клуб. Ла лиге не хватает российских футболистов. Мостовой и Карпин были великолепны. Но сейчас в России нет игроков такого же высокого класса, как эти двое», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Карпин выступал в чемпионате Испании с 1994 по 2005 год за «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». По окончании игровой карьеры работал генеральным директором и главным тренером московского «Спартака». В августе 2014 года Карпин возглавил «Мальорку», выступающую на тот момент во второй по силе испанской лиге. Через шесть месяцев после назначения российский специалист был уволен с поста главного тренера клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-la-lige-ne-hvataet-rossijskih-futbolistov-mostovoj-i-karpin-by-li-velikolepny/
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Рауль Рианчо
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