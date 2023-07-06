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Родич: «Корниленко звал меня в «Крылья», но у меня контракт с «Црвеной Звездой»

Алина Савинова
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Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал, что испытывает теплые чувства по отношению к России.

«С теплом вспоминаю Россию. Очень любил тут играть. В каждой команде меня хорошо принимали. До сих пор много общаемся с Корниленко и Джорджевичем. Корниленко даже звал в «Крылья Советов», но у меня контракт с «Црвеной». Иногда меня спрашивает, есть ли молодые игроки для «Крыльев». Но больше никто из российских клубов мной не интересовался», — цитирует Родича Sport24.

Сербский футболист выступал в России за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов». В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал победителем РПЛ в сезоне -2014/15.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-06-rodich-kornilenko-zval-menya-v-krylya-sovetov-no-u-menya-kontrakt-s-tsrvenoy
Милан Родич
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Црвена Звезда
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