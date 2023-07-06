Родич: «Корниленко звал меня в «Крылья», но у меня контракт с «Црвеной Звездой»

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал, что испытывает теплые чувства по отношению к России.

«С теплом вспоминаю Россию. Очень любил тут играть. В каждой команде меня хорошо принимали. До сих пор много общаемся с Корниленко и Джорджевичем. Корниленко даже звал в «Крылья Советов», но у меня контракт с «Црвеной». Иногда меня спрашивает, есть ли молодые игроки для «Крыльев». Но больше никто из российских клубов мной не интересовался», — цитирует Родича Sport24.

Сербский футболист выступал в России за «Зенит», «Волгу» и «Крылья Советов». В составе клуба из Санкт-Петербурга он стал победителем РПЛ в сезоне -2014/15.