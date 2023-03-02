Роднина: «В России много спортсменов находятся на господдержке, поэтому они не могут получать как у футболисты»

Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о зарплатах российских футболистов. «Футбольные клубы платят большие деньги футболистам. Правильно это или нет — вопрос, который нужно адресовать футбольным клубам. В России множество спортсменов находятся на государственной поддержке, поэтому они не могут позволить получать суммы как у футболистов. Сравнивать зарплаты без толку. Виды спорта имеют разные источники дохода», — приводит Sport24 слова Родниной. Ранее нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский заявил, что у российских футболистов заслуженные зарплаты.