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Сегодня, 23:23

Роднина: «Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса»

Мария Гусева
Ирина Роднина.
Фото Global Look Press
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Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась об отсутствии футболистов в списке лучших спортсменов 2022 года в России.

«У нас разве есть популярные футболисты? — цитирует «РБ Спорт» Роднину. — Если и есть, то они сыскали славу не за счет своего мастерства. Футбол в России находится на уровне ниже плинтуса. Россияне не назвали никого из футболистов, потому что в других видах спорта есть более достойные кандидаты, которых знают по всему миру».

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Ирина Роднина
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