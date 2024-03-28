Гусев — о Березуцких: «Газзаев их обожал, это пошло им на пользу»

Известный в прошлом футболист ЦСКА, а ныне тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал о роли Валерия Газзаева в карьере братьев Василия и Алексея Березуцких.

«Смотрю, как сейчас играют в тройку — законодателем в этом у нас был Газзаев. А таких грамотных защитников, как Игнашевич и Березуцкие, в России вообще нет. На голову превосходят всех нынешних и по перемещению, и по взаимодействиям, по всему. В первую очередь Березуцкие, пусть на меня не обижаются, росли за счет доверия Газзаева. Он Березуцких обожал. Это отношение пошло им на пользу», — приводит слова Гусева Sport24.

Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. С армейцами он выиграл Кубок УЕФА, три чемпионата России, четыре Кубка и два Суперкубка страны.