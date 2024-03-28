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28 марта, 10:50

Майга: «Мне не довелось выйти на поле в составе сборной Мали. Однако я сохраняю оптимизм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга прокомментировал прошедший сбор и товарищеские матчи национальной команды Мали.

Малийцы провели два матча: с Мавританией (2:0) и Нигерией (2:0). Майга был в заявочном листе на эти игры, но оставался в запасе.

«Для меня большая честь быть вызванным в сборную Мали, — цитирует Мамаду пресс-служба «Пари НН». — Я боец по натуре и всегда хочу играть, но, к сожалению, мне не довелось пока выйти на поле в составе сборной. Однако я сохраняю оптимизм и продолжаю работать. Ну а сейчас все мои мысли о «Пари НН» и грядущем матче с «Балтикой».

30 марта «Пари НН» на выезде сыграет с «Балтикой» в 22-м туре РПЛ. Нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице с 28 очками, калининградцы находятся на 15-й строчке с 14 баллами.

Источник: https://t.me/fcparinn/11687
Сборная Мали по футболу
ФК Нижний Новгород
Мамаду Майга
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