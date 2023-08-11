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Сегодня, 12:46

Асхабадзе: «Российский чемпионат пытается развиваться, но это тяжело делать»

Асхабадзе высказался по поводу уровня нынешнего чемпионата России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался по поводу уровня нынешнего чемпионата России.

«Нынешний российский чемпионат деградирует или прогрессирует? Мы пытаемся развиваться. Это сделать тяжело. Клубы, лига и РФС прилагают усилия для развития. Но не думаю, что за последние 2-3 года произошли глобальные изменения в ту или иную сторону», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. На втором месте — «Краснодар» (девять очков). Замыкает тройку «Крылья Советов» (семь очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gendirektor-fakela-rossijskij-chempionat-py-taetsya-razvivat-sya-no-e-to-tyazhelo-delat/
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
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