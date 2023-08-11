Асхабадзе: «Российский чемпионат пытается развиваться, но это тяжело делать»

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе высказался по поводу уровня нынешнего чемпионата России.

«Нынешний российский чемпионат деградирует или прогрессирует? Мы пытаемся развиваться. Это сделать тяжело. Клубы, лига и РФС прилагают усилия для развития. Но не думаю, что за последние 2-3 года произошли глобальные изменения в ту или иную сторону», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. На втором месте — «Краснодар» (девять очков). Замыкает тройку «Крылья Советов» (семь очков).