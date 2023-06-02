Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Романцев о Дзюбе: «Рад, что ни я, ни «Локомотив» в нем не ошиблись»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» высказался о выступлении «Локомотива» во второй части сезона.

— Владимир Быстров недавно сказал, что в следующем сезоне «Локомотив» должен бороться за чемпионство. Не слишком ли громкое заявление?

— Володя — горячий человек. И на поле был таким, и в эфире им остается. Признаюсь, после истории с увольнением Юрия Семина я не очень пристально слежу за «Локомотивом». Но по тому, какие обороты он набрал по весне, видно, что клуб и в будущем нацелен на движение вперед. Возможно, такой подъем связан с приходом молодого тренера Галактионова, сумевшего объединить находившуюся в состоянии хаоса команду. Свою роль сыграло и появление опытного Дзюбы, сделавшего атаку более осмысленной и непредсказуемой для соперников. Да и юный Пиняев добавил огонька! В целом у железнодорожников крепкий и качественный состав, в котором несколько выпадает оборона. Не знаю как насчет чемпионства, но биться за медали «Локомотив», похоже, собирается всерьез. А там уже как карта ляжет.

— Согласны, что «Локомотив» с Дзюбой и без него — две разные команды?

— Я уже не раз говорил о Дзюбе как о футболисте, который делает игру более интересной. Как и о том, что команда, которая поверит в него, не прогадает. Не скрою, мне приятно, что ни «Локомотив», ни я не ошиблись. И Артем подтверждает это не только забитыми мячами, но и умением сыграть на партнеров. К тому же он из тех, кто способен повести команду за собой. Но его значимость для клуба пусть определяют болельщики, которые, кстати, очень тепло проводили его с поля в недавнем матче с «Динамо».

34-летний форвард перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он провел 10 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В мае железнодорожники объявили о продлении контракта с Дзюбой по системе «1+1».

Полностью интервью Олега Романцева читайте на сайте «СЭ».

Артем Дзюба
Олег Романцев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком — о срыве аренды в «ПСЖ»: «Доволен тем, как все в итоге сложилось»

Лахиялов считает, что «Ростов» способен обыграть ЦСКА в предстоящем матче