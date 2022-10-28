Романцев — о прогрессе Промеса: «Квинси стал настоящим спартаковцем»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» оценил форму нападающих красно-белых Квинси Промеса и Александра Соболева.

«Может, причина [яркой игры] еще в том, что в Голландии на него закрыли уголовное дело? Шучу, конечно! Но после возвращения в «Спартак» он действительно показывает более мощную и качественную игру, чем в первый свой приезд, — сказал Романцев. — Тут сказывается и обретенный опыт, и то, что он окончательно адаптировался в России. Квинси стал настоящим спартаковцем и не чувствует себя в команде временщиком, каким, к примеру, выглядел поглядывавший на дверь Ларссон. Думаю, поймав кураж, Промес не сбросит обороты, а лидерство в бомбардирской конке будет гнать его вперед.

В недавнем интервью Соболев признался, что стал чувствовать себя гораздо увереннее. Это ощущение пришло с победами команды, которая с 10-го по 14-й тур лишь один раз сыграла вничью. В такой обстановке футболисты раскрепощаются, открывают в себе что-то новое, не боятся рисковать. Так было в нашем «Спартаке». Порой приходили те, кто, казалось бы, не подходил под его стиль, но довольно быстро становился своим.

«Сейчас вот заговорили о дуэте Соболева с Промесом — он тоже появился на волне игрового всплеска команды. Сейчас голландец много перемещается, больше ищет контакта с партнерами. А при случае и сам старается им подыграть. Вспомните, как сработал его пас, когда во втором тайме дерби с ЦСКА он им вывел на удар Соболева и «Спартак» повел в счете. К 15-му туру на счету этой пары 18 голов из 36 забитых «Спартаком». И если она не сбросит обороты, то вполне может стать той движущей силой, какой была атака «Зенита» во времена Дзюбы и Азмуна. Словом, все по законам футбола: растет команда — растут игроки».

В текущем сезоне Промес провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.