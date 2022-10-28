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Сегодня, 13:40

Ирисметов считает, что сейчас Урунову нужно наверстать все, что он упустил в других командах

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Бывший футболист сборной Узбекистана Жафар Ирисметов поделился мнением о причинах последних неудач Остона Урунова.

«Я ранее говорил, что такие деньги в его возрасте — не очень хорошо. Помните, он не хотел уходить из «Спартака»? Тогда я сказал, что, если Урунов выберет деньги, то перечеркнет карьеру. То же самое и сейчас — он должен наверстать все то, что упустил в прежних командах», — приводит слова Ирисметова Metaratings.ru.

25 октября «Урал» объявил о расторжении контракта с Уруновым, который перешел в клуб в начале сентября нынешнего года на правах свободного агента. Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что расторжение соглашения с игроком не является инициативой клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/irismetov-takie-dengi-v-vozraste-urunova-eto-ne-ochen-khorosho-1397447/
Остон Урунов
Футбол
ФК Урал
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