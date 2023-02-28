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Романцев — о Слуцком: «Не думаю, что он закончил тренировать — просто взял паузу»

Романцев поделился мнением о будущем Леонида Слуцкого
Александр Львов
Обозреватель
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный российский тренер Олег Романцев в интервью «СЭ» считает, что экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий взял паузу в карьере.

— Олег Иванович, вы всегда с уважением говорили о работе Леонида Слуцкого. Недавно начались разговоры, что после творческих неудач он может оставить тренерскую деятельность. Вы пошли на это в 51 год. Представляете, что в этом же возрасте Леонид Викторович решится на такой же шаг?

— Не думаю, что это произойдет. Мне Слуцкий всегда представлялся очень энергичным, ищущим человеком. За все и всегда он брался переполненным эмоций — будь то работа с «Москвой», с ЦСКА, в сборной России, а также в Англии, Голландии и с «Рубином». Даже пробовал себя в роли комментатора! Сейчас слышал, что он активно сотрудничает с телевидением, участвует в каких-то программах. Значит, по-прежнему заряжен на работу.

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Я же уходил из футбола, обрубив все концы. Думаю, Леонид Викторович просто решил взять паузу, чтобы переосмыслить все происходившее с ним в последние годы. Возможно, в творческом плане не все удалось, но в тренерской жизни такое не редкость.

То, что после ухода из «Рубина» его не завалили предложениями, меня не удивляет. Слуцкий из тех тренеров, у кого всегда есть свое мнение, что по нынешним временам не всем нравится. Хотя именно благодаря этому он трижды с ЦСКА выигрывал золото и дважды брал Кубок. Это по силам только настоящему тренеру! Вот с этим и надо жить, Леонид Викторович!

Олег Романцев
Леонид Слуцкий
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