Полузащитник «Спартака» Денисов: «Команда всегда важнее, чем один игрок»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о личной статистике.

«Если бы мне дали выбор: хорошо сыграть матч, но не забить гол или сыграть плохо и забить мяч, то выбрал бы первый вариант. Думаю, и как предполагаю, если бы я хорошо сыграл, команда выиграла бы, а команда всегда важнее, чем один игрок. В какой я форме? Сейчас только старт сезона, и, уверен, буду прогрессировать от игры к игре», — приводит Sport24 слова Денисова.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл в 26 матчах за «Спартак», забил один гол и сделал четыре результативные передачи.