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Сегодня, 21:20

Романцев — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Я бы воплотил угрозы в реальность»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о конфликте нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы с журналистом.

«В памяти всплыл резонансный случай, когда журналист спровоцировал Артема Дзюбу после матча «Локомотива». Футболисту выписали штраф и условную дисквалификацию за резкий ответ. Мне вот интересно, кто это придумал? Я считаю, следовало пожизненно запретить этому корреспонденту работать на стадионе. Человек с ребенком и женой идет к машине за пределами зоны, в которой предусмотрено общение со СМИ, а его преследуют и подзуживают? Дзюба молодец, просто пригрозил ему, а я бы, наверное, сразу воплотил угрозы в реальность. Именно поэтому я не посещал официальные мероприятия сразу после окончания встреч — на эмоциях мог много лишнего наговорить. С возрастом, когда начал спокойнее реагировать, стал ходить», — приводит слова Романцева RT.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) Дзюба нагрубил журналисту. 16 августа стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал футболиста на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес корреспондента.

Источник: RT
Артем Дзюба
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
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