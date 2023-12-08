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РПЛ

Сегодня, 21:21

ЭСК РФС назвала верным неудаление Пиняева в матче с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с неудалением полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в матче с «Зенитом» (3:1) в 17-м туре РПЛ.

На 63-й минуте Пиняев получил желтую карточку после жесткого фола на Клаудиньо. Встречу обслуживал арбитр Алексей Сухой.

«Комиссия не считает действия игрока «Локомотива» очевидно угрожающими безопасности соперника и поддерживает решение судьи вынести ему предупреждение за безрассудное поведение в данном эпизоде, где игрок не думал о безопасности соперника», — сказано в тексте решения, опубликованном на сайте РФС.

Источник: РФС
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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