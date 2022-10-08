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Сегодня, 09:40

Романцев о «Локомотиве»: «После того, как там отказались от Семина, судьба клуба мне не интересна»

Александр Львов
Обозреватель

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что ему безразлична судьба «Локомотива» после увольнения Юрия Семина из клуба.

«Уже говорил и повторю, что после того, как в «Локомотиве» отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны. И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду. Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит. Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой. Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться. Жаль болельщиков...», — сказал в интервью «СЭ» Романцев.

Юрий Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года. Сейчас команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 9 очками в 11 матчах.

Футболисты &laquo;Локомотива&raquo;. «Даже если «Локомотив» вылетит, я переживать не буду». Романцев — о Цорне, Карпине и «Спартаке»

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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