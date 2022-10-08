Романцев о «Локомотиве»: «После того, как там отказались от Семина, судьба клуба мне не интересна»

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что ему безразлична судьба «Локомотива» после увольнения Юрия Семина из клуба.
«Уже говорил и повторю, что после того, как в «Локомотиве» отказались от Юрия Семина, судьба и игра этого клуба стали мне абсолютно не интересны. И даже если железнодорожники вылетят, то при всем уважении к их истории, поверьте, переживать не буду. Ведь в последние годы в Черкизове кроме неразберихи с тренерами и клубным руководством ничего не происходит. Я не знаком с Томасом Цорном и не буду судить, кто виноват во всем происходящем с командой. Но чтобы довести «Локомотив» до такого состояния, в каком он проиграл «Уралу», пропустив дома четыре мяча, нужно сильно постараться. Жаль болельщиков...», — сказал в интервью «СЭ» Романцев.
Юрий Семин покинул «Локомотив» в мае 2020 года. Сейчас команду возглавляет немец Йозеф Циннбауэр. Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 9 очками в 11 матчах.