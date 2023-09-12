Ромащенко объяснил, почему взял в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в первом своем большом интервью после назначения объяснил обозревателю «СЭ», почему взял в свой штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего в разных клубах главным тренером.

— Вы взяли в штаб Роберта Евдокимова, много лет работавшего главным тренером. Напоминает ли его роль ваши функции в штабе Черчесова, и верно ли, что при этом старший тренер не Евдокимов, а Андрей Сосницкий?

— Мы не делим ассистентов на старшего тренера и просто тренера. Евдокимов и Сосницкий имеют одинаковые полномочия и влияние на тренировочный процесс. Схожесть моей роли в штабе Черчесова и роли Евдокимова в нашем штабе действительно есть. Когда надо было формировать тренерский штаб «Ахмата», это была сложная задача, поскольку сезон только начался, и большинство тренеров — на контрактах, при деле. Найти людей, в которых ты уверен и с которыми у тебя возникнет химия, очень сложно.

Благо знаю Роберта очень давно — еще с момента нашего одновременного прихода в «Спартак» в начале января 1997 года. Потом периодически виделись, созванивались. Знаю из футбольного мира, что он за человек и тренер, и все его взгляды на игру и тренировочный процесс, о которых я знал, мне импонировали. С удовольствием набрал ему, и у нас сложился хороший диалог.

Равно как и с Андреем Сосницким, который постарше нас, и у него немножко другой темперамент, чем у Евдокимова. Сочетание жесткости и спокойствия у нас в штабе, мне кажется, правильное, гармоничное. На мое предложение откликнулись и они оба, и тренер по физподготовке Александр Гончаров, который работал в системе ЦСКА. Безусловно, нам понадобится время на притирку. Но главное — мы верим в то, что делаем!

Мирослав Ромащенко возглавил «Ахмат» 18 августа 2023 года. Под его руководством команда провела 4 матча во всех турнирах, одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью.