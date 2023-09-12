Ромащенко: «Подробно общался с Талалаевым до того, как принять «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко в первом своем большом интервью после назначения признался обозревателю «СЭ», что подробно пообщался с позапрошлым тренером клуба из Грозного, прежде чем принять команду.

— Не было ли у вас разговора с Андреем Талалаевым, во-первых, собиравшим этот состав «Ахмата», а во-вторых, работавшим с ним еще в первой половине прошлого сезона?

— Да, общался с Андреем, как только мне поступило предложение из «Ахмата». Благодарен ему за то, что он откликнулся, и мы с ним обсудили многие вещи. Это касалось не только игроков и их характеристик, но и медицинского штаба, организации питания, условий для тренировок и восстановления. Все эти важные моменты, которые я считал необходимым узнать, Андрей мне рассказал, за что ему отдельная благодарность.

Талалаев тренировал «Ахмат» с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. Ромащенко возглавил грозненскую команду 18 августа 2023 года.