Роша признался, что готов до конца карьеры играть в ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша признался, что хочет вписать свое имя в историю клуба.

«Готов ли играть за ЦСКА до конца карьеры? Это вопрос к руководству клуба. Важно, как они захотят. Я уже не раз говорил, что очень счастлив в ЦСКА, надеюсь продолжать играть за этот клуб и вписывать свое имя в его историю», — приводит слова Роши Sport24.

28-летний бразилец выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Всего за московский клуб он провел 46 матчей, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до июня 2025 года.