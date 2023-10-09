Дьяков высказался об атмосфере на трибунах столичного дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков высказался об атмосфере на трибунах столичного дерби «Спартак» — ЦСКА.

«Отсутствие активных фанатов на таких матчах сказывается на атмосфере. Я уже немного привык, что фанатские трибуны не забиваются. Это уже не первое дерби без активной поддержки. Напоминает ли мне теперь дерби рядовой матч РПЛ? Трибуны всегда заряжали и гнали свою команду вперед, это касается не только матчей «Спартака» и ЦСКА. Я бы не сказал, что все матчи «Спартака» в чемпионате по накалу одинаковые, если они играют с «Крыльями» или «Сочи», то есть небольшое отличие. Да, это не та атмосфера, которая была несколько лет назад и к которой все привыкли. Поэтому хочется, чтобы активные фанаты поскорее вернулись на трибуны, их не хватает», — приводит слова Дьякова Legalbet.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 27 очками. Вторыми идут «Крылья Советов» (21 очко), на третьей строчке — «Зенит» (20 очков).

«Спартак» занимает шестое место с 17 очками. У ЦСКА также 17 очков, красно-синие идут седьмыми, уступая красно-белым по дополнительным показателям.