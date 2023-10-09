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Сегодня, 13:56

Булыкин заявил, что не вылететь из РПЛ можно за счет самоотдачи и удачи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин в интервью заявил, что успех в борьбе за выживание в РПЛ зависит от физической готовности, самоотдачи и удачи.

«Когда в команде нет топ-игроков и не хватает мастерства, для того чтобы спокойно себя чувствовать в РПЛ, необходимо справляться с психологическим и физическим давлением. Сами футболисты в таких ситуациях чаще ошибаются, поэтому тем, кто находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание, всегда тяжело. Здесь можно выигрывавть только за счет сумасшедшей самоотдачи, физической готовности и удачи. Вот за счет этого и можно будет спастись от вылета, для них каждая игра сродни битве за выход в финал. Кому повезет больше — мы увидим ближе к концу сезона», — приводит слова Булыкина «Газете.Ru».

После 11 матчей «Факел» (9 очков) и «Сочи» (6 очков) находятся в зоне вылета. В зоне стыков располагаются «Балтика» (10 очков) и «Ростов» (10 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/09/21460705.shtml?updated
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
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