Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

Судейство
Сегодня, 11:15
Как стало известно «СЭ», российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.
Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.