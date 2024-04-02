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Судейство

Сегодня, 11:15

Российским судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой. Их не должны видеть ни участники матча (футболисты и тренеры), ни зрители.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

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