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2 апреля, 11:38

Игрок «Урала» Влут рассказал о своем судебном разбирательстве

Алина Савинова
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Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут заявил, что судебный процесс по делу о ДТП еще не завершился.

«Все ли в порядке с моим делом? Дело все еще в процессе», — цитирует Влута ТАСС.

В апреле 2023 года Влута приговорили к 2,5 года тюрьмы за ДТП в Нидерландах, в котором погиб 4-летний ребенок, однако приговор пока не вступил в законную силу. Трагедия произошла под Ротердамом 14 ноября 2021 года. Футболист сел за руль в нетрезвом состоянии.

Влут стал игроком «Урала» в 2022 году. Всего на счету 28-летнего форварда 26 матчей за екатеринбургскую команду, в которых он отметился 7 голами.

Источник: ТАСС
Футбол
ФК Урал
Рай Влут
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