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Сегодня, 11:03

Влут поделился эмоциями от возвращения на поле после травмы

Алина Савинова
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Нидерландский полузащитник «Урала» Рай Влут рассказал, что испытал прекрасные эмоции от возвращения на поле.

Футболист год не играл в официальных матчах из-за травмы. В мае 2023 года он перенес операцию на пяточной кости.

«У меня прекрасные эмоции оттого, что я вернулся на поле спустя 10-11 месяцев, я счастлив. Мы набрали очки. Я бы хотел сделать комплимент команде, мы бились все вместе, были одной командой, что и требовалось. Набрать очки в матче со «Спартаком» — это хорошо для любой команды», — приводит ТАСС слова Влута.

30 марта «Урал» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в рамках 22-го тура РПЛ. Влут появился на поле на 86-й минуте встречи.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Рай Влут
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