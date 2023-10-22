Видеотрансляция матча РПЛ «Ростов» — «Ахмат» начнется в 18.45 на «Матч ТВ»

22 октября «Ростов» дома встретится с грозненским «Ахматом» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу. Воскресная игра состоится в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Ростов» — «Ахмат» можно с помощью матч-центра «СЭ».

Телеканал «Матч ТВ» проведет бесплатную видеотрансляцию на ТВ и сайте matchtv.ru. Начало — в 18.45 мск. «Матч Премьер» также покажет матч «Ростов» — «Ахмат» в прямом эфире с 18.55.

Команда тренера Валерия Карпина занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Ахмат» с 12 баллами располагается на 11-й строчке.

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