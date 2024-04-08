«Ростов» находится на завершающей стадии выкупа Сако у «Арды»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб практически выкупил защитника Умара Сако у болгарской «Арды».

На данный момент ивуариец играет в аренде в клубе. Сумма трансфера составит 300 тыс. евро.

— Выкупил ли «Ростов» Сако? Почти. Остался один юридический вопрос. У него есть желание остаться, и у нас есть. Формальность, — приводит «РБ Спорт» слова президента «Ростова».