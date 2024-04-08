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Сегодня, 10:15

«Ростов» находится на завершающей стадии выкупа Сако у «Арды»

Виктория Кравченко
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал, что клуб практически выкупил защитника Умара Сако у болгарской «Арды».

На данный момент ивуариец играет в аренде в клубе. Сумма трансфера составит 300 тыс. евро.

— Выкупил ли «Ростов» Сако? Почти. Остался один юридический вопрос. У него есть желание остаться, и у нас есть. Формальность, — приводит «РБ Спорт» слова президента «Ростова».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сако в 800 тыс. евро. За «Ростов» защитник сыграл 6 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rostov-nahoditsya-na-zavershayushhej-stadii-vy-kupa-umara-sako/
ФК Ростов
Умар Сако
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