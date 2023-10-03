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Сегодня, 19:40

«Ростов» обратился в CAS по делу Норманна

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил об обращении в CAS по делу Матиаса Норманна.

«Подана ли жалоба в CAS? Да, уже подались», — сказал Анутюнянц.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов.

Норвежский футболист выступал за ростовский клуб с 2019 по 2021 год. Затем он провел один сезон за «Норвич» и один — за «Динамо» (на правах аренды в обеих командах). 20 августа «Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника.

Матиас Норманн
Футбол
ФК Ростов
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