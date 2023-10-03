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Сегодня, 20:22

Гайич: «Я уже хорошо общаюсь на русском. Матерные слова запомнились в первую очередь»

Алина Савинова
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Сербский полузащитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о прогрессе в изучении русского языка.

— Как твой русский?

— Я уже хорошо общаюсь. Брат, зачем ты начал спрашивать по-английски? Я уже знаю любые слова на русском, — приводит Sport24 слова футболиста.

— Даже матерные?

— Конечно, они мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу, ха-ха!

Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 13 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-583608-serb-gayich-iz-tsska-ya-uzhe-khorosho-obshchayus-na-russkom-maternyye-slova-zapomnilis-v-pervuyu-ochered
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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