Гайич: «Я уже хорошо общаюсь на русском. Матерные слова запомнились в первую очередь»

Сегодня, 20:22
Сербский полузащитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о прогрессе в изучении русского языка.
— Как твой русский?
— Я уже хорошо общаюсь. Брат, зачем ты начал спрашивать по-английски? Я уже знаю любые слова на русском, — приводит Sport24 слова футболиста.
— Даже матерные?
— Конечно, они мне запомнились в первую очередь. Какие конкретно, не скажу, ха-ха!
Гайич выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел 13 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 2 голами и 2 результативными передачами.