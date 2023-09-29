«Ростов» отыгрался с 0:2 в матче с «Уралом»

«Ростов» дома сыграл вничью с «Уралом» в матче 10-го тура РПЛ — 2:2.

У гостей отличились Гильерме Шеттине и Андрей Егорычев — на 4-й и 17-й минутах встречи.

Хозяева отыграли один мяч на 33-й минуте, благодаря реализованному пенальти в исполнении Максима Осипенко. А в начале второй половины встречи Илья Вахания сравнял счет.

На 79-й минуте Андрей Егорычев получил прямую красную карточку.

Серия «Ростова» без побед в РПЛ длится уже 6 матчей — 3 ничьих и 3 поражения. «Урал» не побеждает в чемпионате России на протяжении 5 матчей — 3 поражения и 2 ничьих.

«Ростов» с 10 очками занимает 11-е место в РПЛ. «Урал» с 15 очками — на 7-м месте.