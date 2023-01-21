Ротенберг о слухах о возможном срыве контракта с Бердыевым: «Он человек слова. Не все решают деньги»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, почему представление Бердыева главным тренером команды затянулось.

— Вы представили Курбана Бердыева в роли главного тренера «Сочи» в ноябре — за месяц до того, как это сделал клуб. Почему?

— Уже было понятно, что Курбан Бекиевич будет в команде. Не стали представлять его раньше времени, чтобы в команде не было никакого раздрая. Чтобы Гаранин в том или ином виде доиграл матчи.

— Была версия, что Бердыева долго не представляли, потому что опасались повторения ситуации со «Спартаком»: якобы тренер мог передумать или отказаться в последний момент.

— Это совершенно не так. Бердыев — человек слова, мы с ним договорились. Дело не в финансах, а в отношении. Не все измеряется в деньгах.

У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, — дело в этом.