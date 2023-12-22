Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:32

РПЛ не будет переносить матч ЦСКА — «Спартак» из-за выборов президента России

Матчи 21-го тура РПЛ не будут перенесены из-за выборов президента России
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном переносе матча 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» в марте из-за выборов президента России.

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», — цитирует Алаева ТАСС.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переносе 21-го тура РПЛ.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. На эти же даты запланирован 21-й тур чемпионата России. Точное расписание будет известно позже.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
Александр Алаев
Читайте также
Чемпионат России теперь как аналог чемпионата мира? Турнир в Челябинске заставит пойти на переоценку титулов
Иван Янковский отреагировал на последнюю серию сериала «Слово пацана»
Силовики пришли в клуб после «почти голой вечеринки» Ивлеевой
Актер Пепеляев из фильма «Географ глобус пропил» умер на 33-м году жизни
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
В Германии предрекли повышение цен на газ из-за позиции Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Экс-футболист сборной России: «Матчи большинства команд РПЛ можно выкладывать на порносайтах»

Непомнящий: «Если Чалов собирается уехать, то ему нужно там играть, чтобы было точное понимание»