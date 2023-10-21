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РПЛ

Сегодня, 12:55

«Рубин» — ЦСКА: Чалов и Заболотный выйдут с первых минут

Руслан Минаев
Игорь Акинфеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.

«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.

Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Ашурматов, Дрезгич, Зотов, Коновалов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.

Запасные: Тороп, Агапов, Лукин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Кисляк, Мендес, Давила.

Матч начнется в 14.00 мск. «СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
21 окт, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
ЦСКА

РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
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