Сегодня, 12:55
«Рубин» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч 12-го тура РПЛ.
«Рубин»: Дюпин, Кабутов, Грицаенко, Тесленко, Вуячич, Безруков, Иву, Вада, Чумич, Ранджелович, Даку.
Запасные: Шамов, Янович, Мартынович, Ашурматов, Дрезгич, Зотов, Коновалов, Ломовицкий, Кузнецов, Апшацев, Рахмоналиев, Фамейе.
ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Мухин, Гайич, Зделар, Файзуллаев, Заболотный, Чалов.
Запасные: Тороп, Агапов, Лукин, Рядно, Кучаев, Ермаков, Кисляк, Мендес, Давила.
Матч начнется в 14.00 мск. «СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.