«Рубин» договорился с «Урарту» о трансфере Угочукву Иву

По информации «СЭ», «Рубин» договорился с «Урарту» о трансфере 23-летнего полузащитника сборной Армении Угочукву Иву. Игрок уже прибыл в Казань для подписания контракта.

Компенсация за транфер 23-летнего хавбека может составить 500 тысяч евро. «Рубин» намерен объявить о трансфере в ближайшие дни.

Нигериец играет в Армении с 2018 года. Он получил армянский паспорт и в этом году дебютировал за сборную Армении.

За «Урарту» Иву провел 97 матчей, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач.