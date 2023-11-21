Нигматуллин ответил Лещуку: «В США не принято давать бахилы»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о качестве сервиса в аэропортах США.

— Везде есть места, где есть хороший сервис, где-то — не очень. Все очень относительно.

— Вратарь «Динамо» Лещук сказал, что ему не дали бахилы в аэропорту.

— В данном случае в аэропорту чистый пол (улыбается). Действительно, в США не принято давать бахилы. Не вижу в этом проблемы, честно говоря.

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук раскритиковал сервис в аэропортах США: «После такого еще больше ценишь то, что есть в России».