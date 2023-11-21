Нигматуллин — о размещении баннера на Times Square: «У меня с самооценкой все хорошо, поэтому не планирую»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном размещении баннера на Times Square в Нью-Йорке.

«Люди время от времени это делают. У меня с самооценкой все хорошо, поэтому не планирую. У Лещука тоже, наверное, хорошо. Он достаточно медийная персона сейчас, известный футболист. Не думаю, что у него есть недостаток внимания какой-то. А вот обычные люди, которые хотят видеть себя на Times Square, делают это», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке.