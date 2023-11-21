Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:10

Нигматуллин — о размещении баннера на Times Square: «У меня с самооценкой все хорошо, поэтому не планирую»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном размещении баннера на Times Square в Нью-Йорке.

«Люди время от времени это делают. У меня с самооценкой все хорошо, поэтому не планирую. У Лещука тоже, наверное, хорошо. Он достаточно медийная персона сейчас, известный футболист. Не думаю, что у него есть недостаток внимания какой-то. А вот обычные люди, которые хотят видеть себя на Times Square, делают это», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Ранее вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как за 500 долларов разместил личный баннер на Times Square в Нью-Йорке.

Игорь Лещук
Руслан Нигматуллин
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Они были единственными нашими соперниками». Норвежские лыжники вспомнили о россиянах добрым словом
Победа над врагами нашего футбола. Егоров — о смысле матча Россия — Куба
Антонов назвал новый пакет помощи США для Украины успокоительной пилюлей
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Премьер-министр Японии выразил готовность к запуску спутника КНДР
На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Нигматуллин ответил Лещуку: «В США не принято давать бахилы»

Защитник «Динамо» Лепский назвал Бальбуэну лидером команды