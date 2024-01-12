Нигматуллин: «В свое время Акинфеев отзывался обо мне некорректно»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об участии в ноябрьском ретроматче «Локомотив» — ЦСКА и отношениях с Игорем Акинфеевым.
— После игры посидели с ребятами из «Локомотива», классно время провели. Мне было довольно странно оказаться в этом матче по другую сторону баррикад.
— Вы же всего полгода в ЦСКА отыграли?
— Да. А в «Локо» — пять лет. Но раз в 2002-м в золотом матче играл за армейцев, куда деваться?
— Из ЦСКА вы уходили не очень хорошо — с Газзаевым вообще не успели поговорить, с Гинером попрощались сухо. Сказав, что решение уже приняли и возвращаетесь в Италию.
— Все так.
— Сейчас комфортно было заходить в армейскую раздевалку?
— Гинера на игре не было. А с Газзаевым мы тысячу раз после этого виделись, у нас отличные отношения.
— Ребята подтравливали? Из серии «не ошибся ли ты дверью?».
— Нет. Единственное — напряженные... Вернее, некоторая недосказанность у нас с Акинфеевым. В свое время он некорректно обо мне отзывался.
— Что-то мы не помним.
— Говорил в интервью: «Да кто такой Нигматуллин? За ним ничего не стоит. Если будет нужен диджейский совет, тогда еще послушаю. А так мне пофиг». Я не злопамятный. Но это отложилось — человек ко мне неуважительно отнесся.
— Ну и как прошла встреча?
— Мы не общались. Просто поздоровались. Был в этом матче еще непонятный момент.
— Что за момент?
— Очень странная фраза тренера вратарей.
— Вячеслава Чанова?
— Да. Миллион раз читал его высказывания о вратарях ЦСКА. Как бы они ни ошибались, всегда их нахваливал. А тут вдруг прямо в раздевалке заявляет журналистам: «Гол Лоськова — ошибка вратаря». В Матче легенд зачем-то понадобилось акцентировать вот на этом. Мне было неприятно.
— Вы это слышали?
— Потом прочитал.