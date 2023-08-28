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РПЛ

Сегодня, 19:42

Пименов о результатах «Спартака»: «Абаскаль конкретно задергался»

Руслан Минаев
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Бывший форвард сборной России Руслан Пименов поделился мнением о результатах «Спартака» в этом сезоне.

«Абаскаль конкретно задергался, это касается именно работы тренера. Непонятно, почему его так штормит: не решен вопрос с вратарями, Тео Бонгонда остается в запасе... Сезон «Спартак» начал неплохо — были проблемы только в обороне и опорной зоне. Видно, что испанец нервничает. Если красно-белые потерпят еще пару поражений в чемпионате, то его позиции могут заметно пошатнуться. Были выделены солидные финансы на покупку новых игроков, а результат пока что оставляет желать лучшего», — цитирует Пименова RT.

«Спартак» начал сезон-2023/24 РПЛ с 3 побед подряд. В последних 3 играх команда дважды проиграла и 1 раз сыграла вничью. После 6 туров РПЛ красно-белые набрали 10 очков и занимают 7-е место.

Источник: RT
Руслан Пименов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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