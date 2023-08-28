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Сегодня, 19:20

Нагучев отреагировал на слова друга Дзюбы: «Отвечать на это ниже моего достоинства»

Микеле Антонов
Корреспондент
Роман Нагучев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева, который ответил на инициативу не упоминать имя и фамилию футболиста во время матча.

«Отвечать на это ниже моего достоинства. Я воспитан по-другому. Если кто-то считает это нормальным, это его святое право. Но такое же мое право не участвовать в этом», — сказал Нагучев «СЭ».

Нагучев, комментируя матч 6-го тура РПЛ «Сочи» — «Локомотив» (0:1), первые 30 минут не произносил фамилию Дзюбы в знак протеста против отношения футболиста к представителям СМИ. «Мы твой рот «трудоустроим», Нагучев», — написал в соцсетях друг Дзюбы.

Роман Нагучев и&nbsp;Артем Дзюба. «Это перформанс в защиту профессии». Нагучев полчаса не называл фамилию Дзюбы в знак протеста
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
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 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
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9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
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 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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Урал – Ахмат
 - : -
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 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
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