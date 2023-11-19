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Сегодня, 06:45

Рядно: «Шансы ЦСКА догнать «Краснодар» и «Зенит»? Все еще впереди»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник ЦСКА Михаил Рядно поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

— Можно результат ЦСКА в РПЛ после первого круга назвать удовлетворительным?

— Да, можно, — приводит слова Рядно «Известия». — Были хорошие моменты, были победы. Мало поражений — это тоже можно отметить.

— Шансы догнать «Краснодар» и «Зенит» остаются?

— Все еще впереди. Думаю, тренерский штаб знает, как улучшить наше положение.

На данный момент ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.

Источник: https://iz.ru/1607380/aleksei-fomin/protiv-piniaeva-ponravilos-igrat-shustryi-rezkii
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Рядно
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