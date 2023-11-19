Рядно: «Шансы ЦСКА догнать «Краснодар» и «Зенит»? Все еще впереди»

Сегодня, 06:45
Защитник ЦСКА Михаил Рядно поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.
— Можно результат ЦСКА в РПЛ после первого круга назвать удовлетворительным?
— Да, можно, — приводит слова Рядно «Известия». — Были хорошие моменты, были победы. Мало поражений — это тоже можно отметить.
— Шансы догнать «Краснодар» и «Зенит» остаются?
— Все еще впереди. Думаю, тренерский штаб знает, как улучшить наше положение.
На данный момент ЦСКА с 25 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 7 очков.