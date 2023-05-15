Рыбус допустил уход из «Спартака» этим летом

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус высказался на тему возможного ухода из клуба по окончании сезона.

«Правда ли, что я ухожу из «Спартака» этим летом? Все возможно», — приводит слова Рыбуса «РБ Спорт».

33-летний Рыбус перешел в «Спартак» летом прошлого года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 мяч и отдав 1 голевую передачу. Ранее поляк долгое время играл за «Локомотив».

«Спартак» за три тура до финиша чемпионата России занимает четвертое место, набрав 50 очков.