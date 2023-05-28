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Сегодня, 16:11

Рыжиков отказался от приглашений в клубы РПЛ и будет учиться на лицензию Pro

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент Алексей Сафонов, помогающий в тренерской карьере бывшему вратарю Сергею Рыжикову, рассказал о предложениях, которые поступали молодому специалисту.

«Ему все нравится. Были предложения стать тренером вратарей от клубов Первой лиги и РПЛ. Пока не хочет. У него есть тренерская лицензия категории A. Сейчас будет получать лицензию Pro. Что это были за клубы? Не могу разглашать. У него уже был опыт работы тренером вратарей в штабе Андрея Талалаева. Пока не хочет», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент Рыжиков работает главным тренером тамбовского «Спартака», который выступает в третьей группе Второй лиги ФНЛ.

Рыжиков начал тренерскую карьеру в 2021 году, став главным тренером команды «Красава», которая на тот момент готовилась к дебюту в ПФЛ. С июня по сентябрь 2022 года он входил в тренерский штаб Талалаева в грозненском «Ахмате». 30 сентября 2022 года возглавил тамбовский «Спартак».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-ry-zhikov-otkazalsya-ot-priglashenij-v-kluby-rpl-i-budet-uchit-sya-na-litsenziyu-pro/
Сергей Рыжиков
Футбол
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