Рыжиков заявил, что у Рязанцева была фантастическая карьера

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков высказался о завершении карьеры своего бывшего одноклубника Александра Рязанцева.

«У Рязанцева была великолепная и фантастическая карьера! Я очень рад, что Саша пришел к такому решению, желаю ему всего самого хорошего после футбольной жизни», — приводит слова Рыжикова Metaratings.ru.

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.