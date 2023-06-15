Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:57

Саенко: «В 2010 году люди в «Спартаке» разбивались на лагеря — кто главный, кто не главный»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Иван Саенко рассказал, что в сезоне 2010 года в московской команде не было единства.

«Понятно, что все смотрят на результат. Но внутри команды у нас были процессы, которые вели к этому результату. Люди разбивались на лагеря — кто главный, кто не главный. У нас не было единой команды. Смены капитана, повторные голосования. Это неправильные процессы для такого клуба, как «Спартак». Был раздрай, который в концовке вытекал в подобные результаты. Обидно. Ведь состав у нас был приличным — Алекс, Веллитон. Потом серебро все-таки взяли. Но второе и третье места для «Спартака» — это неинтересно», — цитирует Sport24 Саенко.

В том сезоне «Спартак» под руководством Валерия Карпина занял 4-е место, отстав от «Зенита», выигравшего чемпионат, на 19 очков.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-sayenko-pro-spartak-2010-lyudi-razbivalis-na-lagerya-kto-glavnyy-kto-ne-glavnyy-u-nas-ne-bylo-yedinoy-komandy
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Иван Саенко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мележиков уходит из «Спартака». Что это значит
Стало известно, что получит возлюбленная Роналду в случае их расставания
В Новочеркасске загорелась тепловая электрическая станция
Песков объяснил идею Путина о создании санитарной зоны на Украине
Ветерана ВОВ избили в пансионате для пожилых в центре Новосибирска
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гордеев оценил игру форварда «Ахмата» Агаларова в этом сезоне

Билялетдинов: «Динамо» — шажок вперед для Лички в плане большего давления»