Саенко: «В 2010 году люди в «Спартаке» разбивались на лагеря — кто главный, кто не главный»

Бывший полузащитник «Спартака» Иван Саенко рассказал, что в сезоне 2010 года в московской команде не было единства.

«Понятно, что все смотрят на результат. Но внутри команды у нас были процессы, которые вели к этому результату. Люди разбивались на лагеря — кто главный, кто не главный. У нас не было единой команды. Смены капитана, повторные голосования. Это неправильные процессы для такого клуба, как «Спартак». Был раздрай, который в концовке вытекал в подобные результаты. Обидно. Ведь состав у нас был приличным — Алекс, Веллитон. Потом серебро все-таки взяли. Но второе и третье места для «Спартака» — это неинтересно», — цитирует Sport24 Саенко.

В том сезоне «Спартак» под руководством Валерия Карпина занял 4-е место, отстав от «Зенита», выигравшего чемпионат, на 19 очков.