Зарема Салихова: «Воскресный матч — последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в «Спартак»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова перед матчем 25-го тура РПЛ красно-белых с «Ростовом» поделилась мнением о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера московского клуба.

«Матч против «Спартака» — это последний шанс для Карпина с Глебовым запрыгнуть в клуб. Они будут пытаться изо всех сил оказаться выше в турнирной таблице. Если в воскресенье не получится, то, скорее всего, стены в Тарасовке будут перекрашивать под другого тренера. А в случае назначения Карпина Амаралу надо четко понимать, что у Валерия Георгиевича своя команда управленцев-зубров российского футбола. Амаралу можно собирать чемоданы. А Малышев пригодится кофе подержать, принтер заправить, бумагу принести», — заявила Салихова.

Матч «Ростов» — «Спартак» состоится в воскресенье, 21 апреля. Начало — в 20.30 мск.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович.

Карпин с 2008 по 2012 год занимал пост генерального директора «Спартака». В 2009—2012, 2012—2014 годах он также работал главным тренером красно-белых. На данный момент 55-летний специалист возглавляет «Ростов».