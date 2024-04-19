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Сегодня, 15:55

Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто может стать новым главным тренером красно-белых.

«Конечно, в «Спартак» может прийти российский специалист, несмотря на иностранного спортивного директора. Карпин или Черчесов? Трудно говорить, кто может быть назначен. Но хочется, чтобы это был человек со спартаковским прошлым. Но, кто бы ни пришел в клуб, ему будет трудно. Надо с самого начала строить игру команды, потому что ее нет вообще, на нее тяжело смотреть», — сказал Жуков «СЭ».

На данный момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.

ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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