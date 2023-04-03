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3 апреля, 23:41

Салихова раскритиковала решение КДК РФС вызвать Абаскаля на заседание комиссии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала решение КДК РФС вызвать главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля на заседание комиссии, чтобы рассмотреть слова испанского специалиста.

«Тренер — это не мальчик, которого надо вызвать на ковер и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи. ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!» Все это уже проходили с Тедеско. Те же отменные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ! Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится? Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать 3-4 мяча в каждой игре? Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) Абаскаль выступил с публичной критикой в адрес судейской бригады встречи.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-trener-ne-malchik-kotorogo-nado-vyzyvat-na-kovyor-abaskal-govorit-logichnye-veshi-esk-i-kdk-samim-to-ne-stydno-240547/
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
КДК
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