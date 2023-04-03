Салихова раскритиковала решение КДК РФС вызвать Абаскаля на заседание комиссии

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала решение КДК РФС вызвать главного тренера московского клуба Гильермо Абаскаля на заседание комиссии, чтобы рассмотреть слова испанского специалиста.

«Тренер — это не мальчик, которого надо вызвать на ковер и отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи. ЭСК и КДК самим-то не стыдно? Будете потом по телевизору смотреть матчи европейской топ-команды или сборной и рассказывать: «А мы ему дисквалификацию впаяли!» Все это уже проходили с Тедеско. Те же отменные голы, неназначенные пенальти. Так российская футбольная система выдавливает талантливых тренеров. Слишком хороши для РПЛ! Смысл слов сожалений Алаева о том, что очки «Спартаку» не вернешь? Кому это произносится? Да, «Спартак» не выглядел круто в последнем матче. Но есть ли хоть одна команда в мире, которая способна забивать 3-4 мяча в каждой игре? Иногда матчи выигрываются 1:0, в том числе и эпизоды с пенальти становятся решающими», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

После матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» (0:0) Абаскаль выступил с публичной критикой в адрес судейской бригады встречи.