Салихова высказалась о переходе Изидора в «Зенит»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о переходе в «Зенит» нападающего Вильсона Изидора из «Локомотива».

«Непростое время характеризуется отсутствием каких-либо принципов и чистоты переходов. Это новая модель поведения характерна, увы, не только «Зениту», но они больше всех преуспели. Скоро у них вся скамейка будет из переметнувшихся игроков. Эдакая сорока-воровка, тащит все, что блестит, сама не зная зачем. Если не подойдет, то отправят в «Сочи», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. Соглашение включает в себя опцию выкупа. Ранее «СЭ» сообщал, что общая сумма сделки составит порядка 6 миллионов евро.