Черчесов о матче памяти Цымбаларя: «Мы вспомнили нашего друга, который много лет приносил пользу на поле»

Экс-главный тренер сборной России и «Спартака» Станислав Черчесов поделился впечатлениями от матча легенд красно-белых и сборной мира.

Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился победой «Спартака» — 2:1. Игра была посвящена памяти Олегя Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

— Первая история, которая вспоминается об Илье Цымбаларе?

— Нестандартный футболист.

— Говорят, что он был человек с юмором.

— Правильно говорят.

— Как вам футбол?

— Мы видели хорошие действия, голы. Такие матчи нужно обязательно проводить, потому что мы вспомнили нашего друга, который много лет приносил пользу на поле. Хорошее мероприятие. Надеюсь, так и будет продолжаться.

Команду легенд «Спартака» возглавляли Станислав Черчесов и Олег Романцев. Массимо Каррера и Юрий Семин руководили сборной мира.