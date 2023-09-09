Самедов назвал потрясающим тандем Романцева и Черчесова

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов высказался об итогах матча памяти Ильи Цымбаларя со сборной мира, который завершился со счетом 2:1 в пользу легенд «Спартака».

«Очень приятно играть с такими сильными партнерами и соперниками. Тандем потрясающий у Саламыча и Иваныча получился. Я с обоими работал — мне было не привыкать. Олег Иванович, конечно же, был главным. Саламыч тоже главный, но он дополнял. Думаю, Каррера тоже хотел сегодня руководить «Спартаком». Мы здорово встретились, пообщались. Надеюсь, будет возможность побольше пообщаться», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра была посвящена памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Команду легенд «Спартака» возглавляли Станислав Черчесов и Олег Романцев. Массимо Каррера и Юрий Семин руководили сборной мира.