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Сегодня, 19:01

Самедов заявил, что «Факел» провел качественную трансферную кампанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший селекционер воронежского «Факела», а также бывший полузащитник сборной России Александр Самедов оценил трансферную политику клуба.

«На мой взгляд, «Факел» провел качественную трансферную кампанию, взял четверых новичков, они хорошо себя зарекомендовали. К сожалению, один из них успел получить травму. Думаю, все ребята нам помогут. Давайте говорить честно — избежать борьбы за выживание «Факелу» не удастся. Но мы хотим остаться в РПЛ. Это наша цель», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Зимой состав «Факела» пополнили нападающий Евгений Марков, полузащитник Вячеслав Якимов, арендованный у «Краснодара», французский хавбек Реда Радеи, арендованный у болгарского «Пловдива», а также его соотечественник Мохамед Браими, также взятый в аренду у «Пловдива».

«Факел» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, находясь в зоне стыковых матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-samedov-fakel-provel-kachestvennuyu-transfernuyu-kampaniyu/
Александр Самедов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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