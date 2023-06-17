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Сегодня, 17:15

Самошников заявил, что его не пугают сборы при Галактионове

Микеле Антонов
Корреспондент
Илья Самошников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Локомотива» Илья Самошников в интервью «СЭ» поделился мыслями о предстоящих сборах при Михаиле Галактионове.

«Мне попадались интервью ребят, которые рассказывали, что сборы правда сложные. Но это часть подготовки, благодаря которой ты подойдешь к чемпионату в топ-форме. Все нормально, меня это не пугает», — сказал Самошников «СЭ».

25-летний защитник подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать за красно-зеленых под 77-м номером.

Самошников перешел в «Локомотив» в статусе свободного агента — в конце июня истекает его соглашение с «Рубином».

Илья Самошников. «Хотим бороться за первое место — тренеры подскажут, что сделать с «Зенитом». Интервью новичка «Локо» Самошникова

Илья Самошников
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
0
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